Sandra Oh, l’interprète de Cristina Yang dans Grey’s Anatomy, est sans conteste l’un des personnages les plus marquants de la série. Elle fait même partie du classement des acteurs qui nous manquent le plus. Depuis son départ annoncé en août 2013, Sandra Oh a laissé un vide immense et les téléspectateurs se demandent souvent ce qu’elle devient. Sur quel projet l’actrice travaille et quand est-ce que nous allons la revoir devant nos écrans ? Bonne nouvelle pour les fans de l’actrice, Sandra Oh est de retour et prépare de nombreux projets et ils sont très surprenants. Préparez-vous à la découvrir comme vous ne l’aviez jamais vue.

Sandra Oh revient sur le petit écran, mais elle passe d’abord par les Etats-Unis. Le dimanche 12 mars 2017, elle fera une apparition dans la série d’anthologie American Crime. Elle fera également son grand retour avec un projet littéralement différent. Elle sera, en effet, à l’affiche de Catfight une comédie surprenante qui sortira dans les salles de cinéma américaine le 3 mars prochain aux US. Sandra Oh aura pour partenaire, Anne Heche et Alicia Siverstone. Les fans ont désormais hâte de découvrir leur actrice préférée dans un nouveau registre.

Sandra Oh revient sur son départ