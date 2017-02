Par Audrey Lavat | Ecrit pour TF1 |

Il a fait son apparition dans les épisodes de Grey’s Anatomy du mercredi 1 février sur TF1 et, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’est fait remarquer ! Mais qui est ce fameux docteur Riggs qui ne laisse personne insensible ??

Une arrivée incognito…

Présenté comme un fanatique du travail de Maggie Pierce, le docteur Riggs semble n’avoir d’yeux que pour cette dernière lorsqu’il se présente pour la première fois à l’hôpital Grey Sloan Memorial. Figé, il perd alors totalement ses moyens lorsqu’elle lui indique où se trouvent les blouses et le nécessaire utilisé par ses confrères ! Les téléspectateurs de Grey’s Anatomy font alors la connaissance d’un docteur qui, semble-t-il, fera beaucoup parler de lui…

… mais pas pour longtemps !

En effet, Nathan Riggs n’est pas inconnu pour tout le monde et c’est lorsqu’il croise Owen Hunt lors d’une intervention que les choses deviennent plus claires : Owen et Riggs se connaissent et… se détestent ! Mais pour quelles raisons ? Les rumeurs vont de bon train au Grey Sloan, et même sa belle Amélia Shepherd n’en saura pas davantage. En tout cas, pour Meredith, nul besoin de savoir. Elle a fait la promesse à Cristina Yang avant son départ : si Owen le déteste, elle le déteste aussi !

Mais que cachent Owen et Riggs ??

Réponse mercredi prochain sur TF1 dans les épisodes de Grey’s Anatomy !