Ellen Pompeo n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler d’elle. L’interprète de Meredith Grey dans la série vient tout juste d’accueillir un nouveau membre dans sa famille. Découvrez-le sans plus tarder.

Ellen Pompeo, l’actrice qui interprète le personnage de Meredith Grey depuis 12 ans dans Grey’s Anatomy n’en finit plus de nous surprendre. Alors que les téléspectateurs s’apprêtent à découvrir deux nouveaux épisodes ce soir dès 20h55 sur TF1, l’actrice a posté une nouvelle photo sur son compte Instagram qui a fait l’effet d’une bombe dans sa communauté. On le sait, Ellen Pompeo est une actrice généreuse, avec le cœur sur la main. Très investie dans la défense des animaux, elle n’hésite pas à s’engager pour la bonne cause grâce à la popularité que le show lui a apporté. Aujourd’hui, on vient d’apprendre que la jeune femme avait un nouveau membre dans sa famille et pas n’importe lequel.



En effet, Ellen Pompeo de la série Grey’s Anatomy a adopté un petit chien. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a su conquérir très rapidement le cœur de sa communauté sur Instagram. Pour la petite histoire, le chien qu’Ellen Pompeo a recueilli était dans un état vraiment très faible. Après avoir été abandonné par ses maîtres, il cherchait de la nourriture dans les poubelles. En l’adoptant, Ellen Pompeo a sauvé la vie de ce petit chien vraiment trop craquant.







@loveleorescue thank you so much for our new baby Lily... she is the sweetest ❤️💋❤️ Une publication partagée par Ellen Pompeo (@ellenpompeo) le 20 Févr. 2017 à 8h18 PST





Lilly started on the streets as a stray, dirty, scared, and searching the garbage her next meal. Thankfully her wonderful foster Cat and our buds @thearkanimalrescue got her to safety. She had all her medical needs taken care of and now… she's in the arms of @ellenpompeo. That's a pretty sweet fairytale if you ask me! Happy life Lilly!💕 Une publication partagée par Love Leo Rescue (@loveleorescue) le 22 Févr. 2017 à 7h52 PST