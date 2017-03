Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Dans la série Grey’s Anatomy, l’amitié qui unit Meredith Grey (Ellen Pompeo) et Alex Karev (Justin Chambers) n’a fait que se renforcer au fil des années et des saisons. Et la bonne nouvelle, c’est que les acteurs ont aussi noué des liens très forts. Ellen Pompeo a, en effet, posté sur Instagram le vendredi 10 mars 2017, une vidéo très émouvante en hommage à l’amitié qu’elle entretient avec Justin Chambers. En légende de cette vidéo, l’actrice a posté un message très attendrissant : "@hellmannsam a réalisé une vidéo de moi et de mon meilleur ami @7justinchambers. Nous avons vécu tant de choses ensemble … et je me sens vraiment chanceuse aujourd’hui de pouvoir appeler cette âme incroyable, mon ami. Cette expérience a été tellement plus incroyable grâce à toi ".



Comme on pouvait s’y attendre, cette déclaration d’amitié d’Ellen Pompeo à Justin Chambers a fait réagir la communauté de l’actrice. De nombreux fans de l’interprète de Meredith Grey souhaiteraient même vivre une amitié aussi forte que celle qui unit les deux acteurs. Depuis 13 ans, rien n’a réussi à les éloigner et on se demande bien désormais ce qui pourrait les séparer. Pour découvrir les nouvelles aventures de Meredith et Alex, vous avez rendez-vous mercredi pour deux épisodes inédits de la série dès 20h55 sur TF1.









Okay SO TONIGHT WE ARE ON!!! my brilliant @hellmannsam made a video of me and my bestie @7justinchambers we have been through so much together ...and im so lucky to be able to call this exceptional soul my friend ....this journey has been so much better because of you Justin 💪🏽💋#TGIT #greysanatomy #anotherseasonalmostcomplete Une publication partagée par Ellen Pompeo (@ellenpompeo) le 9 Mars 2017 à 10h02 PST

