Par Marine Madelmond

Très active sur les réseaux sociaux, celle qui joue Meredith Grey dans la série créée par Shonda Rhimes, est aussi une femme engagée. Loin de partager les mêmes valeurs que Donald Trump, l’actrice publie régulièrement des photos et des messages afin de contrer la politique mise en place par le successeur de Barack Obama. Le 25 janvier dernier, sur son compte Twitter, Donald Trump a écrit un message adressé à deux chaînes américaines, CNN et Fox News : "Félicitations à Fox News pour être arrivée en tête des audiences pour l’investiture. La chaîne était beaucoup plus haute que les fausses informations de CNN. Les téléspectateurs sont intelligents." Pour répondre aux attaques de Donald Trump, Ellen Pompeo n’a pas tardé à contrer ce message avec un tweet des plus ironiques : "S’il vous plait mon Dieu, ne dite pas à Donald Trump que je pratique de la fausse médecine chaque semaine."

Le message était accompagné d’une photo du rappeur américain Drake, levant les yeux au ciel. En parallèle, Ellen Pompeo a également participé aux manifestations anti-Donald Trump. Elle était d’ailleurs présente lors de la Women'sMarch aux côtés de ses partenaires de la série Grey’s Anatomy à l’image de Camilla Luddington.





