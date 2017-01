Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Ellen Pompeo (alias Meredith Grey dans la série Grey’s Anatomy) a fait une belle surprise à ses fans la semaine dernière. Rappelez-vous, on vous en parlait, le 28 décembre dernier, c’est Chris Ivery qui a été vu dans les rues de Los Angeles portant un bébé très craquant dans ses bras. Difficile alors de ne pas s’attendre à une bonne nouvelle de la part de l’actrice star de la série Grey’s Anatomy. Ellen Pompeo a rapidement pris la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer la bonne nouvelle à sa communauté. L’actrice et son mari sont les heureux parents d’un troisième enfant.



Eli Christopher est donc venu agrandir la famille d’Ellen Pompeo déjà composée de Stella (7 ans) et Sienna (2 ans). Celle qui est devenue maman pour la troisième fois a tenu à partager son bonheur avec ses fans sur Instagram et par la même occasion leur souhaiter tous ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. En légende de cette vidéo trop craquante on pouvait lire : « Boy Crazy. A une année remplie de bonheur et d’amour. Bonne année. » Bien évidemment, cette photo a généré une vague de likes et de commentaires sur la page Instagram de l’actrice. Ellen Pompeo et son mari ne pouvaient pas rêver plus beau cadeau pour commencer l’année.







Boy Crazy....Here's to a year filled with happiness and love! Happy New Year ❤️🌎❤️ Une vidéo publiée par Ellen Pompeo (@ellenpompeo) le 1 Janv. 2017 à 14h21 PST

