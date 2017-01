Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Ce n’est un secret pour personne, Ellen Pompeo est une femme engagée. Politiquement et socialement surtout, elle n’hésite pas à défendre les causes en quelles elle croit, comme la réservation de la planète par exemple. Mais aussi à dénoncer le racisme ambiant et les dérives du pouvoir. Un sujet la préoccupe en particulier depuis quelques temps : l’ascension de Donald Trump aux États-Unis. Sur Instagram, l’actrice a posté à de nombreuses reprises ses couleurs politiques et depuis l’élection du 8 novembre dernier, elle est très vigilante quant aux discours tenus par les médias américains surfant sur la victoire du républicain.



C’est ainsi que la comédienne a été amenée à dénoncer la chaîne américaine A&E TV, il y a quelques semaines, en raison d’une de leur programmations. En effet, celle-ci avait décidé de la diffusion en huit épisodes d’un documentaire sur le Ku Klux Klan, organisation suprémaciste blanche né dans le Tennessee en décembre 1865. "Honte à vous", a ainsi interpellé Ellen Pompeo sur Twitter, en citant un message annonçant la diffusion prochaine de ce documentaire : "Nous allons bientôt avoir un aperçu chaque semaine du quotidien de plusieurs familles dirigées par des membres du KKK". L’actrice ne s’est cependant pas arrêtée là, et dans une série de tweets, a expliqué que selon elle, la diffusion de ce genre de programme donnait de l’attention à un groupe raciste, attisant la haine, et que comme pour l’ascension de Donald Trump, cela ne faisait que servir le KKK. "Ce qui me met en colère c’est que le timing choisi leur permet de capitaliser sur une vague dégoûtante lancée par Trump et que les médias sont en train de normaliser", a ainsi écrit l’actrice.



Erreur de communication

Remontée, Ellen Pompeo n’a pas hésité à demander à ses fans de boycotter la chaîne A&E. "Hey, j’ai une idée… et si on ne regardait jamais plus RIEN sur A&E à l’avenir ? Qui est avec moi ?", a ainsi lancé l’actrice de Grey’s Anatomy. Elle est même allée plus loin en encourageant la chaîne à diffuser quelques épisodes de la série médicale en lieu et place du documentaire. "Nous sommes plus intelligents, plus tolérants et oui, plus beaux", a-t-elle ainsi évoqué. Et devant la polémique grandissante, la chaîne A&E a tenu à s’expliquer sur le contenu précis du programme scandale. "Le documentaire met en scène des familles qui tentent d’échapper à l’influence du KKK et essaie d’exposer la haine", a-t-elle ainsi répondu à Ellen Pompeo. Ce à quoi l’actrice a rétorqué que si tel était le cas, il fallait alors promouvoir le programme comme tel plutôt que de surfer sur des titres accrocheurs et polémiques.























