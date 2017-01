Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

L’actrice Ellen Pompeo s’apprête à rajouter une corde à son arc et pourrait bien passer derrière la caméra pour réaliser un épisode de la série Grey’s Anatomy. Ce sont nos confrères du site Internet TV Line qui ont annoncé cette information le 26 janvier dernier. Si la production a d’ores et déjà confirmé l’information, Ellen Pompeo a choisi, quant à elle, de garder le silence sur les détails de cet épisode. En attendant d’en savoir plus, les téléspectateurs peuvent facilement imaginer que si Ellen Pompeo réalise un épisode, le personnage de Meredith Grey ne devrait pas apparaître beaucoup à l’écran.

L’annonce de cette nouvelle a fait l’effet d’une bombe chez les fans de la série Grey’s Anatomy. Et le mystère autour de l’intrigue de cet épisode n’a fait qu’aiguiser la curiosité des téléspectateurs. Ce n’est pas la première fois que Shonda Rhimes laisse ses acteurs prendre en main la réalisation d’un épisode. Kevin McKidd, l’acteur qui interprète le rôle d’Owen Hunt, a déjà réalisé 14 épisodes. A votre avis, pour quelle raison Ellen Pompeo a-t-elle décidé de se lancer dans la réalisation de ce nouvel épisode ?

