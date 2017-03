Par C M | Ecrit pour TF1 |

Ellen Pompeo, l’interprète de Meredith Grey dans la série Grey’s Anatomy n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler d’elle. Rappelez-vous, en février dernier, les fans de la série avaient eu le plaisir d’apprendre qu’Ellen Pompeo allait passer derrière la caméra pour la réalisation d’un épisode du show. C’est un véritable événement puisque c’est la première fois que l’actrice va s’essayer à la réalisation. Et pour les curieux qui auraient pu se demander comment était Ellen Pompeo sur le tournage de la série Grey’s Anatomy, le suspense a enfin pris fin. L’interprète de Meredith Grey vient de publier une vidéo sur Instagram dans laquelle elle embarque les fans dans les coulisses du tournage.

Mais que les fans se rassurent, aucun spoiler à l’horizon. Dans cette vidéo postée par Ellen Pompeo sur Instagram, on découvre l’actrice dans son rôle de réalisatrice et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle semble aussi à l’aise qu’un poisson dans l’eau. Bien évidemment, des éclats de rire, une bonne ambiance et un solide esprit d’équipe sont au programme. Comme on pouvait s’y attendre, cette vidéo postée sur Instagram a déclenché une vague de likes et de commentaires impressionnant sur Instagram. Ellen Pompeo sait vraiment comment faire plaisir à ses fans. Pour découvrir les nouveaux épisodes de Grey’s Anatomy, rendez-vous mercredi dès 20h55 sur TF1.







Happy Greys Day!! #TGIT #bootsontheground #welovemakingthisshowforyouguys @shondarhimes @therealdebbieallen video by @hellmannsam Une publication partagée par Ellen Pompeo (@ellenpompeo) le 2 Mars 2017 à 14h32 PST

Rendez-vous mercredi pour de nouveaux épisodes