Depuis mars 2005, les téléspectateurs découvrent les aventures de Meredith Grey et des autres chirurgiens du Grey Sloan Memorial. Treize saisons plus tard, Shonda Rhimes, la créatrice du show diffusé sur ABC, arrive encore à surprendre les fans. Véritable héroïne, Meredith a subi de nombreuses péripéties : une fusillade, un crash d’avion, la mort de sa demi-sœur, celle de son époux… Bref, Ellen Pompeo a réussi à bouleversé les téléspectateurs par son talent d’actrice. Et elle compte bien mettre à profit ses compétences pour s’investir dans un nouveau projet, une nouvelle fois à la télévision. Selon Hollywood Reporter, elle développerait une mini-série, intitulée The Devil, en association avec la société de production spécialisée dans les comics, IDW Entertainment.

Cette nouvelle production sera adaptée du roman de Graham Johnson, The Devil : Britain’s Most Feared Underworld Taxman. Il relatera l’histoire de Stephen French, l’un des criminels les plus redoutés du Royaume-Uni. Pour le moment, aucune indication concernant la diffusion aux Etats-Unis n’a encore été dévoilée. Mais nul doute qu’Ellen Pompeo partagera rapidement de nouvelles informations sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez retrouver vos chirurgiens préférés dès le 1<sup>er</sup> février sur TF1 avec la suite de la douzième saison. Soyez au rendez-vous.

