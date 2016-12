Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

La star de « Grey’s Anatomy » et son mari Chris Ivery ont été aperçus avec un joli bébé à Los Angeles le 28 décembre. Puis l’actrice a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux hier.

Les fans de Grey’s Anatomy ont eu le droit à un bien joli cadeau de Noël cette semaine. Ellen Pompeo a en effet confirmé hier sur son compte Instagram qu’elle était l’heureuse maman d’un petit Eli Christopher.







❤️Eli Christopher❤️ Chris Ivery just fell a notch.. I've got a new guy Une photo publiée par Ellen Pompeo (@ellenpompeo) le 29 Déc. 2016 à 11h21 PST

Les spéculations allaient bon train depuis la veille et la publication d’une photo de son mari, le producteur de musique Chris Ivery, portant un bébé lors d’une promenade avec Ellen Pompeo et Stella, leur première fille âgée de 7 ans. La petite Sienna, 2 ans, n’étaient pas avec eux à l’occasion de cette balade dans le quartier de Los Feliz, à Los Angeles.



Pour mettre fin au suspense, l’interprète de Meredith Grey dans la série médicale a donc dévoilé le pot-aux-roses sur Instagram avec cette légende : « Eli Christopher. Chris Ivery vient de prendre un coup derrière la tête… J’ai un nouveau mec. »



La surprise est totale pour les fans de la série et de l’actrice, car Ellen Pompeo n’a jamais affiché de ventre rond lors de ces derniers mois, ce qui pourrait laisser penser que le nouveau-né a été adopté ou s’il est né d’une mère porteuse, ce qui avait déjà été le cas de Sienna, venue au monde en 2014. On n’en sait pas plus pour le moment, mais la star donnera peut-être quelques explications comme elle l’avait fait à l’occasion de la naissance de Sienna. Elle avait alors déclaré sur le plateau de Jimmy Kimmel qu’elle serait « à jamais reconnaissante » pour le « cadeau formidable » que lui avait fait la mère porteuse.