L’interprète d’Izzie Stevens est mariée à la ville au musicien de pop rock et blues Josh Kelley. L’actrice est assurée que ses enfants recevront donc une éducation musicale et qui sait, peut-être un jour, ils en feront une carrière ?

Tel père, telles filles ? À en juger par la dernière vidéo postée par Katherine Heigl sur son compte Instagram, il semblerait que l’adage soit vrai. Sur les dites images, il est possible de voir Josh Kelley, l’époux de l’actrice, en pleine session piano-chant. Il est accompagné pour l’occasion de Nancy Leigh Moon et Adelaide Marie Hope, les deux filles du couple Heigl-Kelley. Et derrière la caméra, maman paraît extrêmement fière du talent de ses enfants. "Session de travail père/fille. Ou comment Josh arrive à produire quelque chose de nouveau ! Je pense qu’ils tiennent un truc là !", écrit ainsi l’actrice en légende de sa vidéo. De quoi faire des deux fillettes de nouveaux prodiges de la musique ? Si seul l’avenir le dira, elles semblent pourtant bien parties pour.



La théorie qui laisse entendre que les enfants reproduisent souvent ce que font leurs parents n’est pas sans fondement. Et les mondes du septième art et de la musique en sont la preuve. Jessica Capshaw, par exemple, aka Arizona Robbins dans Grey’s Anatomy, n’est pas tombée dans la comédie par hasard. Sa mère Kate Capshaw a été en 1984 le personnage principal féminin du film "Indiana Jones et le Temple maudit", et est mariée depuis 26 ans à Steven Spielberg, l’un des noms les plus incontournables du milieu. De même, la chirurgienne est très amie à la ville avec la comédienne Drew Barrymore, issue d’une longue lignée d’acteurs hollywoodiens. Et dans le domaine de la musique, il en est bien souvent de même. Ainsi, les deux enfants de Sting ont tous les deux une carrière musicale. Quant à la France, la seule mention du nom "Chedid" en dit long…







Daddy/daughter work session. How @joshbkelley comes up with new material! I think they're on to something! #daddysgirls #thoseheavenlydays #badlandsranch Une vidéo publiée par Katherine Heigl (@katherineheigl) le 3 Janv. 2017 à 18h41 PST

