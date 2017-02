Par Audrey Lavat | Ecrit pour TF1 |

Grey’s Anatomy, c’est aussi et surtout beaucoup d’histoires d’amour avec… des chirurgiens sexy ! La blouse vous fait craquer ? Regardez quels chirurgiens sont les plus beaux gosses !

On connait la série pour ses histoires d’amour, ses déchirures mais aussi et surtout : ses beaux gosses ! Ils nous ont tous fait craquer tant par leurs compétences que par leur charisme… Du célébrissime Derek Shepherd au petit nouveau Nathan Riggs, ils ont chacun eu leur histoire d'amour personnelle. Voici, selon la rédaction MyTF1, les nominés au concours des chirurgiens les plus sexys de Grey’s Anatomy !

Derek Shepherd

De son vrai nom Patrick Dempsey, il est l’incontournable docteur Mamour ! Il a fait battre les cœurs de toutes les filles dès la première saison de Grey’s Anatomy. Son charme a immédiatement opéré et c’est pour cela qu’il reste aujourd’hui un sex-symbol inoubliable de la série…

Mark Sloan

Il était sans aucun doute Lle dragueur et frimeur de Grey’s Anatomy ! Beau gosse, il savait l’effet qu’il avait sur les femmes, surtout lorsqu’il portait la blouse blanche… Chirurgien plastique joué par Eric Dane, il nous a tous fait envier Lexie Grey !

Jackson Avery

Plus si nouveau que ça, Jesse Wiliams dans le rôle du docteur Avery a fait craquer toutes les filles lors de son arrivée dans Grey’s Anatomy. Poulain du docteur Sloan, il tient d’ailleurs beaucoup de ce dernier qui lui a tout appris. Ses beaux yeux bleus n’ont laissé personne indifférent ! Son très beau corps non plus d’ailleurs…

Nathan Riggs

Il est le nouveau beau gosse de la série ! Son caractère bien trempé et son arrivée remarquée n’ont laissé personne insensible. Martin Henderson est d’ailleurs pour certain le nouveau docteur Mamour !

Et le grand gagnant selon notre rédaction pour ce jour de Saint-Valentin est…. MARK SLOAN !





