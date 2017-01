Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Fame, le début de la reconnaissance !

"Vous avez un rêve ? Un but ? Vous voulez la gloire ? Eh bien ça se paye. Et chez moi ça se paye en une seule monnaie : la sueur". Telle était la devise de l’intransigeante prof de danse Lydia jouée par Debbie Allen, dans la célèbre série Fame ! Diffusée dans les années 80, Fame racontait le quotidien d'un groupe d’élèves (chanteurs, comédiens, danseurs…) de la High School of Performing Arts de New York ! Grâce à cette série, Debbie Allen se fait un nom : elle est nominée à quatre reprises aux Emmy Awards et reçoit également le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série télévisée en 1983.



La comédie, une affaire de famille…

En regardant attentivement Barrie Allen, vous vous êtes sûrement dit que son visage vous était familier ? Ce n’est pas si étonnant, puisque sa sœur est également une célèbre actrice des années 80 ! Il s’agit de Phylicia Rashad connue pour son rôle de Claire Olivia Huxtable dans le Cosby Show !

Acrice… Mais pas que !

Debbie Allen a plusieurs cordes à son arc ! En plus d’être actrice, elle est également productrice et réalisatrice. Pour rappel, Debbie Allen a réalisé 9 épisodes de Grey’s Anatomy ! Elle est aussi l’une des plus grandes chorégraphes américaines. Elle a créé des chorégraphies pour les plus grands : Michael Jackson, Mariah Carey, Janet Jackson, Whitney Houston…. En 2001, l’actrice ouvre sa propre école de danse The Debbie Allen Danse Academy.





