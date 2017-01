Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Les célébrités étaient nombreuses ce week-end à la Women's March. Aux côtés des millions de manifestants, Ellen Pompeo et Camilla Luddington sont elles aussi venues défendre les droits des femmes !

Samedi 21 janvier, au lendemain de l’investiture de Donald Trump, une grande marche des femmes était organisée contre les futures mesures du nouveau président. Le lieu principal du rassemblement : Washington, devant la Maison Blanche.



Aux Etats-Unis, on dénombre plus de 2 millions de participants (en majorité des femmes), venus protester contre le gouvernement machiste que Donald Trump souhaite mettre en place. Parmi les manifestants, de nombreuses personnalités étaient également présentes : Madonna, Alicia Keys, les acteurs de Chicago Med, Jessica Chastain… Mais aussi Ellen Pompeo, Camilla Luddington et d’autres membres de la série Grey’s Anatomy !

Une manifestation dans la joie et la bonne humeur !

Sur Instagram, Ellen Pompeo qui incarne la jolie Meredith Grey, n’a pas hésité à partager quelques photos de ce moment ! Elle a également reposté une vidéo de son amie et collègue Debbie Allen, l’interprète de Catherine Avery dans la série ! Il faut dire que la célèbre actrice/ chorégraphe, a su faire le show ! Elle n’a d’ailleurs pas manqué d’offrir quelques petits pas de danse sur Crazy in Love de Beyonce :





Honey you know I NEVER miss a chance to dance! 😉💃🏻 #womensmarchla Une vidéo publiée par Debbie Allen (@therealdebbieallen) le 21 Janv. 2017 à 17h58 PST





Au-delà de l’amusement, Debbie Allen a livré un discours poignant et n’a pas hésité à souligner l’importance de protéger les droits de la femme : « Nous allons l’emporter! Parce que la bonté l’emporte. La vérité l'emporte. La liberté doit prévaloir ! "





I Love this woman....a lot Une vidéo publiée par Ellen Pompeo (@ellenpompeo) le 21 Janv. 2017 à 21h51 PST

