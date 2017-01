Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Au fil des années, les chirurgiens du Grey Sloan Memorial Hospital ont réalisé plusieurs miracles. Séparation de jumeaux siamois, opération sur des micro-tumeurs cérébrales, pour ne nommer que quelques exemples, mais aussi tragédies personnelles magistralement dépassées… la bande de Meredith Grey pourrait presque passer pour une équipe de super-héros. Et bien c’est justement la théorie développée par un utilisateur du site Reddit.



Selon cet internaute, Grey’s Anatomy trouverait en réalité sa place dans un petit recoin de l’univers Marvel, arguments à l’appui. Quand Tony Stark, Thor ou encore les Gardiens de la Galaxie et Docteur Strange sauvent l’humanité et la planète des forces ténébreuses venues d’un autre monde, les chirurgiens de Seattle démontrent des capacités hors du commun. Selon l’internaute, le fait que les personnages de la série puissent réaliser des opérations et choses presque impossibles humainement est déjà un signe. De la même façon, les tragédies personnelles successives affrontées par tous les personnages, ainsi que les désastres auxquels ils ont survécu (fusillade, crash d’avion, tremblement de terre), le tout en continuant à opérer et sauver des vies relèvent de l’héroïsme pur. C’est en ce sens que la série et l’univers Marvel seraient au final très similaires. Sans parler des avancées technologiques très présentes dans les deux mondes.



Des arguments sans faille ?

L’utilisateur de Reddit va même plus loin pour étayer sa thèse, jusqu’à comparer certaines scènes des deux sagas. Il cite notamment un épisode de la saison 10 dans lequel le docteur Burke, temporairement de retour, fait une offre à Cristina. Selon l’internaute, la conversation entre les deux anciens amants lors de laquelle Burke propose à Cristina de travailler en Suisse ressemble presque mot pour mot à la scène et donc la conversation qu’ont Tony Stark et Pepper Potts lorsque le héros offre un job à la jeune femme. Dans les deux cas, les deux hommes choisissent des mots très particuliers pour convaincre les héroïnes, qui elles s’indignent en se méprenant sur les véritables intentions de leurs partenaires. Et pour l’auteur de la théorie, la déduction « logique » serait que le lien entre les deux univers expliquerait donc pourquoi tant de tragédies ont frappé la ville de Seattle. Sans compter que Marvel et ABC, la chaîne de diffusion de Grey’s Anatomy, appartiennent tous les deux à Disney…