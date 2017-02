Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Il y en a pour tous les goûts ! Que ce soit au niveau du physique (blond, roux, brun, métisses) ou au niveau comportemental (romantique, charismatique, séducteur…), les docteurs du Grey Sloan Memorial ont de quoi nous faire rêver. Parce qu’il faut avouer qu’au-delà des cas médicaux plus étranges les uns que les autres, l’une des motivations principales reste quand même le lot de beaux gosses réunit en une seule série ! Laquelle d’entre nous n’a pas , ne serait-ce qu’un instant, voulu être à la place de Meredith ? Mais Derek était-il forcément le bon… Pour savoir qui parmi les médecins de Grey’s Anatomy serait votre valentin idéal venez faire le test MYTF1 !



Vous aimez plutôt les hommes mûrs, rassurants et romantiques, ou vous êtes plutôt attirés par les hommes indépendants, qui prennent les choses en mains... lequel de ces séduisants chirurgiens dans un monde idéal, aurait pu faire votre bonheur?





Justement, en cette période d’amour, on vous laisse avec l’une des plus belles déclarations d’amour de Derek à Meredith :

" Je veux qu’on se marie, je veux qu’on ait des enfants et une maison à nous. Je veux vivre avec toi et vieillir avec toi. Je veux mourir dans tes bras à 110 ans ou plus. Voila ce que je veux. Je ne veux pas 48 heures non-stop avec toi. Je veux toute ma vie."