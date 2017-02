Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Certains se sont créés après une histoire d’un soir, d’autres suite à un coup de foudre ou encore après une belle amitié… Les couples de Grey’s Anatomy nous surprennent au fil des saisons ! MYTF1 a décidé d’établir son top 3 des couples les plus marquants toutes saisons confondues !

Meredith et Derek

Meredith et Derek c’est The Couple ! Pendant plus de dix ans ils ont passionnés les téléspectateurs ! Pourtant le début de leur histoire ne laissait en aucun cas présager un mariage et trois enfants ! Et pour cause, dans le premier épisode, après s’être rencontrés dans un bar, sous l’effet de l’alcool Derek et Meredith passent la nuit ensemble… Sauf que, surprise ! Le lendemain Meredith découvre lors de son premier jour d’internat que son chef n’est autre que Derek ! De quoi tenir en haleine les téléspectateurs, qui se sont attachés à ce couple mythique ! Il faut avouer que durant plus de 10 saisons, le couple a traversé des épreuves : un tireur fou, le retour d’Addison l’ex-épouse de Derek, un crash d’avion, le départ de Washington de Derek… Malheureusement, le conte de fée aura une fin tragique, puisque Derek va perdre la vie, percuté par un camion.

Cristina et Preston Burke

Cristina de nature très froide, a très vite brisé sa carapace face au docteur Preston Burke. Il faut dire qu’en tant que jeune interne en médecine de surcroît ambitieuse, Cristina admirait fortement son mentor, chef du service de cardiologie. Une admiration qui s’est vite transformé en histoire d’amour. Durant trois saisons les téléspectateurs ont assisté à l’évolution du couple. De la fausse couche de Cristina jusqu’à la fameuse cérémonie de mariage… En effet, le jour du mariage Cristina s’est retrouvée toute seule face à l’autel de l’église, Burke ayant quitté Seattle sur un coup de tête. Sept ans après, lors d’une conférence en Suisse, Cristina croise la route de Burke… Celui-ci lui propose un poste important à Zurich.





Arizona et Callie

Niveau relation compliquée, Arizona et Callie sont en haut de l’échelle ! Pourtant les deux femmes vivent l’une des plus histoires d’amour de la série… Malgré des hauts et beaucoup de bas (accident de voiture, amputation d’Arizona, adultère, doutes…), les deux jeunes femmes construisent une très belle famille. Mais au cours de la saison 11, le couple connaît quelques difficultés et fait appel à un conseiller conjugal. Malheureusement, après une infidélité d’Arizona, Callie décide de rompre définitivement et de refaire sa vie.





