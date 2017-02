Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Elles sont belles, intelligentes et pour couronner le tout… Elles sauvent des vies ! MYTF1 vous propose son Top 5 des filles les plus sexy de Grey’s Anatomy toutes saisons confondues !



Meredith Grey ( Ellen Pompeo)

Elle a réussi là où beaucoup ont échoué… Mettre le Docteur Mamour dans ses draps et dans sa vie! Arrivée en tant qu’interne au Seattle Grace, Meredith est aussi belle qu’intelligente. Si parfois certains de ses choix laissent à désirer, la jeune femme a su gagner la confiance de toute son équipe… Y compris celle de son chef de service, le Docteur Richard Webber, qui l’a choisi comme personne de confiance, en cas de complications médicales. Meredith connaît de nombreux bouleversements dans sa vie, notamment la mort de son époux : Derek Shepherd

Izzie Stevens ( Katherine Heigl)

Izzie a ce que l’on appelle un physique très avantageux… La preuve la jeune femme a posé pour une campagne de lingerie pour payer ses études de médecine. Au début de la série, Izzie doit se battre deux fois plus que ses camarades. Dès son arrivée au Seattle Grace, Miranda Bailey, la chef de service, lui confie les tâches les plus ingrates. Mais la belle blonde ne lâche rien, et finit par obtenir la reconnaissance de ses supérieurs. Côtés cœurs, Izzie a eu deux vraies relations : Alex Karev et l’un de ses patients Denny Duquette. La jeune femme décide de partir définitivement en laissant une lettre d’adieu à Alex.





( Jerrika Hinton)

Stephanie Edwards a su s’imposer comme l’une des meilleures chirurgiennes du Grey Sloan Memorial. En couple avec le beau Jackson Avery, celui-ci l’humilie lors du mariage d’April Kepner ! Lors de la cérémonie, il se lève et déclare sa flamme à la future mariée. Mais comme le dit si bien, un de perdu, dix de retrouvés. On ne s’inquiète pas pour la jolie métisse !





Lexie Grey (chyler Leigh)

Il faut croire que la beauté c’est génétique chez les Grey ! Lexie Grey,la demi-sœur de Meredith, est une jolie brune au caractère bien trempé ! Après avoir eu un petit béguin pour George O’Malley , elle tombe véritablement amoureuse de Mark SLoan. Malheureusement, Lexie meurt tragiquement dans un crash d’avion lors du final de la saison 8.











Josephine Wilson ( Camilla Luddington)

Malgré une enfance tourmentée, la jolie Josephine a su se faire une place au sein du Grey Sloan Memorial. Au niveau sentimental, la jeune femme connu une relation tumultueuse avec un certain Jason, mais son véritable amour sera Alex Karev.





