Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Cela fait maintenant un petit moment que Derek Shepherd n’est plus. Et si pour ses amis et collègues il a été dur de s’en remettre, pour sa femme, Meredith Grey, la blessure est encore ouverte. Lors des épisodes 15 et 16 de la saison 12 de Grey’s Anatomy, diffusés sur TF1 le 1er mars, la chirurgienne l’a une nouvelle fois montré. Alors qu’elle tente d’avancer, elle fait la rencontre d’un médecin militaire, Will Thorpe, qui lui demande d’aller prendre un verre. Après plusieurs heures d’hésitation, Meredith accepte. Ce rendez-vous est suivi d’un second, puis d’un troisième, au terme duquel les deux individus s’embrassent et le jeune homme passe même la nuit chez Meredith.

Et si cette dernière s’est au final révélée n’être pas prête pour une nouvelle relation, les internautes ne l’étaient pas non plus. Sur Twitter, nombreux ont exprimé leur surprise de voir Meredith en compagnie d’un homme autre que Derek. La mort de ce dernier étant toujours dans les esprits. Il faut dire que depuis le lancement de la série, l’histoire d’amour entre Derek et Meredith a fait couler beaucoup d’encre, tant elle a subi d’épreuves.

Mais l’arrivée de ce nouvel homme dans la vie de l’héroïne n’est pas la seule chose qui a ému les internautes. Certains s’intéressent beaucoup à l’avenir de la relation entre Jackson et April. Notamment car le jeune homme vient d’apprendre que son ex-épouse est enceinte. Sur Twitter, certains espèrent que cette grossesse finira par rapprocher les deux individus, d’autres estiment qu’April est très dure envers Jackson. Tous sont cependant unanimes sur un point : la volonté de Catherine, la mère du chirurgien, de poursuivre April en justice est impardonnable…

































VIDEO. Redécouvrez l'épisode 15 de la saison 12 de Grey's Anatomy