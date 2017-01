Par ZY | Ecrit pour TF1 |

La saison 12 de Grey’s Anatomy revient sur TF1 le 1er février avec son lot de surprises. Parmi elles, un épisode réalisé par l’inimitable acteur et réalisateur Denzel Washington.

II est beau, très charismatique et avec ça, un sourire ravageur qui ferait fondre plus d’une interne du Grey Sloan Memorial. Pourtant si Denzel Washington a rejoint la saison 12 de Grey’s Anatomy, il n’a pas enfilé la blouse blanche. L’acteur récemment nommé aux Oscars pour son rôle dans le film Fences, était plutôt posté derrière la caméra.

Le célèbre acteur américain, connu notamment pour ses rôles dans Training day, Malcolm X ou encore Philadelphia, a réalisé un des épisodes de la saison 12 qui revient après plusieurs mois de pause, à partir du 1er février prochain sur TF1. Intitulé Un silence assourdissant, ce 9e épisode sera diffusé le 8 février prochain. Dans cet épisode, Meredith est violemment agressée par un patient. Après avoir été sourde quelque temps, elle est réduite au silence avec les mâchoires scellées. Clouée sur son lit, Meredith observe la vie de l’hôpital et les comportements de chacun.

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly l’année dernière, Ellen Pompeo s’est dit « super excitée » que les fans découvrent cet épisode. L’actrice a également confié sa joie d’avoir pu tourner avec Denzel Washington. « Je suis une grande fan. C’est un rêve devenu réalité. Je l’admire tellement en tant qu’acteur. J’aime ses films et j’ai adoré Antwone Fisher. On n’a jamais eu quelqu’un de son calibre pour réaliser la série. Le fait qu’il ne vienne pas de la télé et qu’il vienne du cinéma donne un autre niveau d’intelligence dans la manière de raconter l’histoire, » avait-elle confié.

A noter que Denzel Washington n’en est pas à sa première expérience en tant que réalisateur. Il a ainsi mis en scène Antwone Fisher en 2002 et The Great Debaters en 2007. Fences, son dernier film en tant que réalisateur est d’ailleurs nommé aux Oscars. En revanche, c’est sa première incursion à la télévision.