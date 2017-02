Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Leur couple se sera usé. Dans l’épisode "Une autopsie d’un mariage", diffusé le 15 février sur TF1, April et Jackson mettaient un terme définitif à leur mariage. Leurs désaccords avaient commencé à se manifester après la perte de leur enfant, Samuel. April s’était envolée en Jordanie avec Owen pour lui apporter son aide sur un camp militaire. Elle pensait que cela l'aiderait à oublier sa peine et à se reconstruire. Jackson était resté à Seattle et tentait de survivre. Mais après leurs retrouvailles quelque chose manquait. Le couple se désirait encore passionnément, et les sentiments étaient toujours présents, mais les disputes sont devenues de plus en plus fréquentes.



April et Jackson avaient alors entamé une thérapie de couple, lui commençant cependant à penser qu’un divorce serait le mieux pour avancer. Mais Jackson n’était pas sûr de lui, un jour il souhaitait divorcer, un autre il souhaitait réparer son couple avec April. Si bien que les deux ne vivaient plus sous le même toit, leu relation devenant de jour en jour plus compliquée. Jusqu’à ce que l’inévitable arrive : une procédure de divorce en bonne et due forme, entamée par le chirurgien. "On a essayé, ça n’a pas marché, on se dispute pour les mêmes choses encore et encore, ça tourne en rond", explique-t-il à April en plein milieu de l’hôpital lorsque celle-ci lui court après, furieuse d’avoir reçu les papiers du divorce sur son lieu de travail.



Au final, tout cela est passé au crible dans l’épisode "Une autopsie d’un mariage". On revient sur la rencontre du couple, son mariage, la grossesse d’April, puis sur l’usure de leur amour. Lorsqu’April accepte, résignée, de tirer un trait sur cette histoire en signant les papiers du divorce, Jackson n’arrive même plus à cacher son émotion. Et sur Twitter, les internautes également ont bien eu du mal à accepter la triste réalité.



















































