Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Que réserve la saison 12 de Grey’s Anatomy ? Quelques épisodes seulement avaient été diffusés il y a plusieurs mois. Et depuis, les fans s’impatientaient. Or, le 1er février, TF1 entamait la reprise de la diffusion de la saison avec deux épisodes inédits, et d’une émotion particulièrement intense. D’un côté, Meredith devait faire face à l’arrivée de Penny Blake, la jeune femme médecin en partie responsable de la mort de Derek. De l’autre, April et Jackson avaient de plus en plus de mal à communiquer et à se réconcilier. Enfin, Owen a vu resurgir de son passé un ancien collègue, le Dr Nathan Riggs, qui intègre l’équipe du Grey Sloan Memorial Hospital.



De quoi pimenter un peu la reprise de la série, après plus de six mois d’absence. Et les fans étaient au rendez-vous pour l’occasion. Sur les réseaux sociaux, bon nombre d’internautes accro à la série ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de retrouver leurs chirurgiens préférés, et ont hâte de découvrir la suite de leurs aventures. "C’est pas suffisant deux épisodes !", s’exclame un utilisateur de Twitter. La plupart attendent avec impatience de savoir quel sort sera réservé à April et Jackson, et surtout quel secret se cache derrière la rivalité entre Nathan et Owen…





























