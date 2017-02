Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

La mort de Derek Shepherd en a affecté plus d’un. Au-delà de sa disparition en elle-même, qui n’est pas la première vécue par les équipes du Grey Sloan Memorial Hospital, c’est le départ d’un autre personnage, essentiel et incontournable de la série, qui a choqué. Le Docteur Mamour a été, pendant longtemps, la raison du mal-être sentimental de Meredith, et son charisme en a fait la star masculine du show. Il était impossible d’imaginer Grey’s Anatomy sans l’autre moitié de Meredith, elle qui avait déjà vu Cristina (Sandra Oh) partir.



Sauf que voilà, Derek ne reviendra plus, et ce malgré les miracles récurrents au Grey Sloan Memorial, et le talent de ses chirurgiens. Car aucun n’a encore appris à dompter la mort. Mais certains fans ont toujours du mal à se faire à la disparition de Derek. Surtout lorsque Shonda Rhimes le fait réapparaître à travers différents flashbacks en plein milieu d’un épisode de la saison 12. Un épisode diffusé par TF1 le 15 février. Dans « Une nouvelle chance », Amelia Shepherd doit opérer une jeune femme d’un anévrisme, une jeune femme que Derek, son grand frère adoré, avait déjà opéré plus de dix ans auparavant.



Et en voyant la patiente d’Amelia, Meredith n’a pu que s’en souvenir : elle a assisté Derek ce jour-là, douze ans auparavant. Il s’agissait même de son tout premier jour en internat. « C’est une belle journée pour sauver des vies », le voit-on dire dans l’une des scènes, juste avant d’opérer. Sur Twitter, les flashbacks remettant Derek en scène en ont perturbé plus d’un, preuve que la disparition de ce personnage affecte toujours.































VIDEO. Grey's Anatomy : Derek et Meredith, retour sur leur histoire