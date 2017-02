Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Les acteurs sont aussi des téléspectateurs ordinaires. Entre deux tournages, les personnalités du petit écran profitent également de leur temps libre pour regarder la télévision. Et surtout les grandes cérémonies américaines à l’image des Oscars 2017. Dimanche soir était justement organisé l’événement à Los Angeles. Durant la cérémonie, le film Moonlight a reçu plusieurs prix, dont celui du meilleur film, du meilleur acteur dans un second rôle remporté par Mahershala Ali et du meilleur scénario adapté. Une véritable réussite pour ce long-métrage écrit et réalisé par Barry Jenkins. Un succès largement mérité selon les internautes qui n’ont pas tardé à réagir à la remise des prix sur les réseaux sociaux. Et parmi les internautes, deux acteurs de Grey’s Anatomy ont commenté l’événement à l’image de Giacomo Gianniotti : "De loin le gagnant le plus méritant. Félicitations à toute l’équipe qui a rendu possible ce grand triomphe dans l’histoire du cinéma. Très heureux pour cette victoire", a écrit l’acteur concernant le film Moonlight.

La soirée des Oscars 2017 a malheureusement été marquée par une bourde en plein direct. Alors qu’ils devaient attribuer le prix du meilleur film – attribué à Moonlight – Warren Beatty et Faye Dunaway ont annoncé le long-métrage La La Land. Une erreur qui a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Un bad buzz commenté par Jesse Williams lui-même qui n’a pas hésité à comparer ce cafouillage avec celui de Steve Harvey lors de l’élection de Miss Univers 2015. Rappelez-vous, l’animateur avait annoncé la mauvaise gagnante, avant de s’excuser platement en direct.









To by far, the most deserving winner. Congrats to the whole team involved who made this massive triumph in film history possible. So very happy for this win. #moonlight #oscars #steveharvey Une publication partagée par Giacomo Gianniotti (@giacomo_gianniotti) le 26 Févr. 2017 à 21h57 PST





