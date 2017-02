Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Ce n’est plus un secret, chaque mercredi soir, les téléspectateurs ont rendez-vous dès 20h55 sur TF1 pour découvrir deux nouveaux épisodes inédits de la saison 12 Grey’s Anatomy. Et cette année, tous les personnages ont été particulièrement malmenés y compris Jackson Avery. Sa relation avec April Kepner (Sarah Drew) est au plus bas et on se demande bien ce qui pourrait sauver leur couple du naufrage. Dans une interview accordée à Téléstar, Jesse Williams le beau gosse aux yeux clairs qui fait craquer toutes les téléspectatrices a fait des confessions plutôt étonnantes. Il explique avec beaucoup de recul : "Je ne suis pas un beau gosse ! Sans les lumières du plateau pour m’éclairer et le maquillage, croyez-moi, je suis très banal. Mon physique n’a, cependant, jamais été un obstacle".

Et si dans la série Grey’s Anatomy, il est souvent question de ruptures et de relations de couple compliquées, Jesse Williams a donné son avis sur la question : "Je ne suis jamais resté ami avec l'une de mes ex ! Quel type de relation garde-t-on avec quelqu'un qui a partagé votre vie pendant trois ou dix-sept ans ? Certains de mes amis y sont parvenus, je sais donc que c'est possible, mais pas pour moi ». Le jeune homme a même révélé dans cette interview que son ancien métier d’enseignant pouvait lui manquer parfois.





Revivez l'épisode d'hier soir en replay