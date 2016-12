Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Les interprètes de Jackson et d’April ont partagé un cliché du tournage d’un épisode de Grey’s Anatomy à une heure tardive. Et visiblement les deux comédiens auraient préféré être chez eux à se reposer.

La vie d’acteur n’est pas simple. Outre certaines prises parfois jouées tant de fois que l’on en vient à haïr son texte, le rythme de vie au gré des heures en décalé peut être parfois dur à supporter. Particulièrement sur le plateau du tournage d’une série, où les journées peuvent être allongées afin de gagner un peu de temps. Jesse Williams et Sarah Drew ne sont pas étrangers à ces pratiques. Eux qui passent le plus clair de leurs journées sur le tournage de la série Grey’s Anatomy, et ce pendant une bonne partie de l’année. Et même lorsque l’on incarne de brillants chirurgiens comme Jackson Avery et April Kepner, il peut arriver que l’on se retrouve coincé à point d’heure sur les plateaux. Jesse William a ainsi récemment posté une photo de lui, en compagnie de sa femme à l’écran, en plein travail, un vendredi soir.

Et à en juger par la tête des deux comédiens, ils n’attendent qu’une chose : pouvoir rentrer chez eux afin de profiter d’une bonne nuit de repos. Derrière le duo, les caméras tournent, les va-et-vient s’enchaînent. « Les vendredis soirs au bureau font de belles cartes de fin d’année pour les fans », plaisante en légende l’acteur. « Que la nuit soit longue », poursuit Jesse Williams, avant de conclure par une pointe d’ironie : « Autant que possible, essayez de maintenir une vie saine sur les tournages ».





Friday nights at the office HOLIDAY CARD for the fans dem! HAPPY CHRISMAHANNUKWANZAAKAH all! And to all a long night. #CaptionThis Whenever possible, maintain a healthy #SetLife Une photo publiée par Jesse Williams (@ijessewilliams) le 16 Déc. 2016 à 19h20 PST

VIDEO. Grey's Anatomy : la déclaration de Jackson