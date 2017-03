Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Très actives sur les réseaux sociaux, les actrices de la série Grey’s Anatomy partagent régulièrement des clichés de leur quotidien. Et certaines d’entre elles n’hésitent pas à publier de drôles de photos…

Il y a ceux qui postent des photos de leur arrivée sur le tapis rouge, et d’autres préfèrent des clichés pris sur le vif, plutôt humoristiques. C’est le cas de Camilla Luddington, qui partage régulièrement des photos d’elle avec des filtres photos. L’actrice, qui joue le rôle de Jo Wilson dans la série créée par Shonda Rhimes, est une adepte du célèbre réseau social permettant ces drôles de montage. Sur son téléphone, elle s’amuse à se glisser dans la peau d’une rockstar avec des lunettes en forme de cœur, avec des couronnes de fleurs ou encore à l’effigie d’un célèbre petit chat. Mais elle n’est pas la seule. Dernièrement, sa partenaire dans la série, Jessica Capshaw (Arizona Robbins) s’est aussi amusée avec des lunettes jaunes : "Ne dîtes jamais que jouer avec des filtres n’est pas amusant. Jamais. Dire. Ça. Parce que c’est trop drôle", a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

Si certains favorisent les accessoires, d’autres changent complètement d’apparence à l’image de Jerrika Hinton alias Stéphanie Edwards. L’actrice de 35 ans a choisi de se glisser dans la peau d’une grand-mère. Et le résultat est bluffant. Une séquence qui a beaucoup amusé les internautes : "Je ne pensais pas que c’était possible de t’aimer encore plus", peut-on lire. "Mon dieu, cette vidéo a fait ma journée", a commenté une autre abonnée, visiblement convaincue par ce montage. Décidément, ces actrices ont beaucoup d’humour !





You can never say that playing with filters isn't fun. Never. Ever. Say. That. Because it's super fun. Une publication partagée par @jessicacapshaw le 28 Févr. 2017 à 20h49 PST













The only thing making me glam right now- are the Snapchat accessories #thirdTrimesterLife 💘 Une publication partagée par Camilla Luddington (@camillaluddington) le 15 Févr. 2017 à 16h26 PST













