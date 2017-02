Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Rappelez-vous, le docteur Addison Shepherd avait donné beaucoup de sueurs froides à notre chère Meredith Grey dès la première jusqu’à la troisième saison du show. D’abord mariée à Derek Shepherd, Addison a ensuite tourné la page dans les bras de Mark avec qui elle avait passé la nuit, avant de s’envoler vers Los Angeles dans un centre de soins, le Oceanside. Si le personnage d’Addison Shepherd n’était pas très apprécié des téléspectateurs, l’actrice, elle, a fait l’unanimité. C’est pourquoi, Shonda Rhimes, la créatrice de la série, a poursuivi l’aventure à ses côtés dans un spin-off, Private Practice. Après six saisons, le show s’est finalement achevé en janvier 2013.

Désormais libre, Kate Walsh pourrait donc revenir dans la série… Si l’idée semble séduire les téléspectateurs, rien n’est certain du côté de l’actrice. C’est en tout cas ce qu’elle a confirmé durant une interview à TV Line : "J’ai l’impression qu’on en a terminé, a-t-elle confié. On a tout fait. On a eu le spin-off, et on a tout eu. C’était une expérience fantastique."

Depuis l’arrêt de la série Private Practice, Kate Walsh a participé à plusieurs projets télévisuels. Mais rien ne pourrait empêcher l’actrice de participer à un épisode de la série. N’est-ce pas ? "Si Shonda Rhimes me disait ‘on va faire un épisode de Grey’s très spécial pendant lequel…’ Je ne dis pas… " La porte est donc ouverte. Et la série Grey’s Anatomy est loin d’être terminée. Gardons espoir. En attendant, l’actrice sera à l’affiche d’une nouvelle production, 13 Reasons Why, créée par Brian Yorkey et produite par Selena Gomez.

