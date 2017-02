Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Heureuse maman d’un petit Joshua, Katherine Heigl ne souffre pas de baby-blues et vit sur un petit nuage. L’actrice, déjà maman de deux petites filles, avait posté récemment une photo sur laquelle elle posait avec son nouveau nez, dévoilant son adorable visage à ses nombreux fans. Quelques semaines après la naissance de son bébé, la jolie maman a décidé qu’il était temps de reprendre son corps en main.

Sur Instagram, elle poste une photo prise dans l’Utah. La belle a repris le sport et elle est du style 'jamais sans mon bébé' puisque sur la photo, la jeune femme court sur une route enneigée en poussant la poussette du petit Joshua.



Dans le message qui accompagne la photo, Katherine Heigl écrit "premier jour du retour des entraînements post-naissance et je me sens bien". Avant que les fans pointent du doigt un détail de son sweat-shirt, la belle prend les devants : "Oui, je porte un sweat avec mon propre visage dessus. Il s’agit du seul pull qui me tient assez chaud dans l’Utah". Elle plaisante aussi sur son sac banane (très classe) et son bonnet de l’Université de Mississippi. Pour elle "la tenue entière est assez badass" ! Les fans lui pardonnent son fashion faux-pas. "Tu es trop drôle, j’aime ton post, allez ma fille", "fantastique", "j’aime la banane", commentent la fanbase de Katherine Heigl. La photo a fait son petit effet !