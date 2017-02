Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Depuis le 20 décembre 2016, Katherine Heigl est une nouvelle fois maman. Si l’actrice a déjà deux petites filles, Nancy Leigh Kelley et Adelaide Marie Hope, qu’elle a adoptées, le petit Joshua Bishop Kelley Jr est le premier enfant dont l’Américaine a accouché. Et plus d’un mois après, elle publie tout juste sur son compte Instagram les premières photos de son fils.



"Nous sommes ravis d’enfin partager l’arrivée de notre petit bonhomme", écrit-elle en légende d’un des clichés. "Nous sommes tous heureux, en bonne santé, et tellement reconnaissants (…) Un grand merci à tous pour vos mots de soutien et d’encouragement. J’ai tellement de chance d’avoir des fans si merveilleux", conclut-elle. Les différentes photos postées sont issues d’un shooting que l’actrice a réalisé en famille pour le magazine américain People.



Dans ses colonnes, l’actrice s’est également livrée à quelques confidences sur sa grossesse, anecdotes qu’elle raconte même sur Instagram. En légende d’un cliché sur lequel elle porte son nouveau-né sur un bras, et de l’autre enlace sa cadette, Katherine Heigl se souvient : "Les filles étaient excitées de découvrir qu’elles allaient avoir un petit frère, mais aussi confuses lorsque je leur ai expliqué que j’étais enceinte et qu’il allait falloir que je le fasse grandir avant qu’il sorte !"



L’interprète d’Izzie Stevens n’a jamais caché son désir de maternité, ni de grossesse. Tout au long de ces neuf derniers mois, elle avait posté plusieurs clichés de son ventre s’arrondissant. Depuis son départ de Grey’s Anatomy, et après une carrière populaire au cinéma, l’actrice a décidé de lever le pied et de s’accorder plus de temps, à elle et aux siens. Sans pour autant dire adieux aux plateaux. Elle sera prochainement à l’affiche du film Unforgettable, le 21 avril dans les salles.











This moment though...💞Another great shot by my girl @cheyenneellis for @people magazine which hits stands Friday. We had such an amazing experience working with @people to share our new joy with you all! I must give two more BIG BIG thanks to my incredible glam squad @davidbabaii and @debraferullomakeup for coming all the way to Utah to make me look pretty for these pics! You guys are the best of the best and I love you! 💕😘❤️ Une photo publiée par Katherine Heigl (@katherineheigl) le 26 Janv. 2017 à 7h22 PST





The girls were excited to discover they were going to have a baby brother, but very confused when I explained that I was pregnant and had to grow him first!!! @people 😃😍 Une vidéo publiée par Katherine Heigl (@katherineheigl) le 26 Janv. 2017 à 15h29 PST

