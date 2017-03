Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Katherine Heigl n’aime pas les égoïstes du bonheur. Dans son monde, elle partage avec celles et ceux qui la soutiennent ses instants privilégiés en famille, et surtout ses joies quotidiennes. L’actrice de Grey’s Anatomy ne manque pas de documenter son blog, Those Heavenly Days, mais aussi son compte Instagram, de photos en tout genre sur lesquelles elle paraît toujours plus épanouie. Et le week-end dernier, pour la première fois depuis la naissance de son fils, en décembre 2016, l’actrice a dévoilé un portrait maison de sa famille au grand complet.

Sur son compte Instagram, Katherine Heigl a donc immortalisé un nouvel instant de sa vie de maman, mais cette fois-ci en compagnie de toute sa tribu. Totalement naturelle, la comédienne affiche un large sourire tandis qu’elle tient Joshua Bishop Kelley Jr sur sa poitrine, la bouille grimaçante. À côté, la fille aînée de l’Américaine, Nancy Leigh, adoptée en 2009, pose, la tête collée à celle de son père, le musicien Josh Kelley. Quant à la petite Adalaide Marie Hope, adoptée en 2012, elle se retrouve comme prise "en sandwich" entre son père et sa sœur. "Absolument tout à propos de cette photo impromptue me fait rire, rire et rire", écrit en légende Katherine Heigl. "Il se peut que l’on tienne là notre carte de Noël en famille les amis !"

Depuis son départ de Grey’s Anatomy et sa montée dans le secteur de la comédie américaine, Katherine Heigl tient à maintenir du mieux qu’elle le peut une vie de famille équilibrée. Si l’actrice continue les tournages, elle est partie s’installer dans un grand ranch dans l’Utah et s’est lancée dans l’écriture d’un blog sur lequel elle livre ses astuces "lifestyle" du quotidien. L’actrice préfère pouponner et passer du temps avec les siens, comme le montrent la plupart des clichés de son compte Instagram





Everything about this impromptu family pic makes me laugh and laugh and laugh!!! We may have a 2017 Family Christmas card winner here people! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😳 Une publication partagée par Katherine Heigl (@katherineheigl) le 25 Févr. 2017 à 17h47 PST





VIDEO. Grey's Anatomy : Meredith est-elle prête pour une nouvelle relation ?