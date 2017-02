Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Ah l’amour ! Depuis 2007, Katherine Heigl est mariée au musicien Josh Kelley. Ils s’étaient mis en couple deux ans auparavant. Au final, le couple célèbre donc en 2017 douze ans d’amour, dix ans de mariage et trois enfants : deux petites filles adoptées en 2009 et en 2012, et un petit garçon né en fin d’année dernière.



Et malgré un quotidien bien rempli entre sa carrière, celle de son mari et l’éducation des enfants, Katherine Heigl sait encore comment se réserver quelques instants privilégiés juste en amoureux. C’est ainsi que pour la Saint-Valentin, pas question de rester cloîtré à la maison. Le couple était de sortie, et sur Instagram, l’actrice a tenu à envoyer une belle preuve d’amour à son compagnon. "Joyeuse Saint-Valentin mon Valentin", a-t-elle écrit en illustration d’un cliché sur laquelle on voit l’actrice embrasser tendrement son époux lors de sa soirée.



Avant d’ajouter, citant non sans humour les paroles de la chanson culte de Toni Basil, "Hey Mickey" : "You’re so fine, you’re so fine you blow my mind". Que l’on peut traduire par : "T’es tellement beau, t’es tellement beau, tu me fais tourner la tête". Le musicien qu’est Josh Kelley a sans nulle doute apprécier la petite référence musicale de sa femme !







Happy Valentines my Valentine 💗💖❤️@joshbkelley you're so fine, you're so fine you blow my mind! Une publication partagée par Katherine Heigl (@katherineheigl) le 14 Févr. 2017 à 23h52 PST

