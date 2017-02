Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Sur Instagram, l’actrice semble plus heureuse que jamais. Et ne semble jamais se déplacer sans son fils, né en décembre dernier.

Katherine Heigl est une maman poule. Elle ne s’en cache pas, bien au contraire, elle le crie sur tous les toits dès qu’elle le peut. Que ce toit soit son compte Instagram ou bien son site internet, Those Heavenly Days. Il y a bien longtemps que l’actrice a décidé de s’éloigner quelque peu des paillettes et du monde des célébrités afin de passer davantage de temps avec ses enfants. Si elle n’a pour autant pas abandonné sa carrière, elle a tout de même pris la décision de ralentir le rythme.



En décembre dernier, Katherine Heigl a donc donné naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Joshua Bishop Kelley Jr. Déjà mère de deux petites filles qu’elle a adoptées, Nancy Leigh et Adelaide Marie Hope, l’Américaine portait pour la première fois un enfant. Ce qui l’avait conduit à ralentir son rythme un peu plus que d’habitude. Et depuis qu’elle a accouché, l’actrice semble plus comblée que jamais. Sur son compte Instagram, elle a poste une photo d’elle en compagnie de son bébé. Un cliché pur sur laquelle elle pose sans maquillage. « Josh [son mari, ndlr] m’a surprise en train de m’imprégner d’amour matinal de bébé », écrit-elle.



L’actrice est complètement gaga de son fils. En début de semaine, une nouvelle photo d’elle la montrait, l’air espiègle, l’œil brillant, en train d’éclater de rire, tandis que son fils dormait tranquillement dans ses bras. « Mais cet enfant… trop MIAM ! », écrivait-elle en légende du cliché.





@joshbkelley caught me soaking up some morning baby love...❤️❤️❤️❤️ Une publication partagée par Katherine Heigl (@katherineheigl) le 3 Févr. 2017 à 11h53 PST





This kid...just YUM! #littleman #joshuabishopjr #babybliss Une publication partagée par Katherine Heigl (@katherineheigl) le 14 Févr. 2017 à 12h47 PST

