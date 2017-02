Par S.B. | Ecrit pour TF1 |

Très discrète sur sa vie privée, Ellen Pompeo a fait une exception pour la Saint-Valentin. L’actrice star de Grey’s Anatomy a profité de la journée des amoureux pour adresser un message à son mari, son valentin : le producteur de musique Chris Ivery. Les deux tourtereaux sont mariés depuis 2007, heureux parents de trois enfants.

Ce 14 février, l’actrice lui a dédié un post sur Instagram. Elle le filme à son insu, au volant de leur voiture. Le producteur est concentré, semble pester, mais ne voit pas que sa compagne est en train de le filmer. En légende, elle écrit "cet homme est mon valentin depuis 14 ans. Il est l’amour de ma vie absolu. Le plus incroyable des papa et le meilleur ami qu’une fille peut demander, je l’aime un peu plus tous les jours et je suis si reconnaissante qu’on se soit trouvés".



Le hic, c’est que monsieur n’aime pas les réseaux sociaux. Ellen Pompeo le précise en hashtag et elle ajoute qu’à cause de ça "il va me tuer". Une plaisanterie évidemment puisque pour faire passer la pilule, l’actrice écrit aussi "il me donne toujours des papillons" et "folle amoureuse". Devant tant de jolis mots, Monsieur ne peut qu’être aux anges. En tout cas, ce message d’amour, les fans d’Ellen Pompeo fondent littéralement. "Tellement mignon", "quel couple", "magnifique", commentent-ils. Un petit malin se permet tout de même : "Tu irais mieux avec Derek", clin d’œil au feu couple mythique Meredith et Derek dans la série Grey’s Anatomy.