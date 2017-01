Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Katherine Heigl a-t-elle la vie parfaite que tout le monde rêve d’avoir ? À en croire les photos postées sur son compte Instagram, on aurait bien envie d’y croire. L’actrice de 38 ans, enceinte d’un petit garçon, y paraît toujours plus épanouie. Son sourire est toujours radieux et elle semble dévouer chaque instant à ses filles. Autant de petits détails qui rendent ses clichés de famille adorables. Le dernier en date a été posté le 1er janvier, à l’occasion des vœux 2017. « Bon réveillon du jour de l’An de la part des filles Kelley ! Que 2017 vous soit à tous spectaculaire, plein de joie et d’abondance ! », a écrit l’actrice en légende d’un cliché sur lequel elle pose avec ses deux filles, toutes deux vêtues de la même robe de princesse couleur noir et blanc.

À son départ de la série Grey’s Anatomy, la côte de popularité de Katherine Heigl était à son plus fort et l’actrice enchaînait les projets : 27 Robes, En cloque mode d’emploi, l’Abominable cruauté, Bébé Mode d’emploi… l’Américaine était en passe de devenir la nouvelle coqueluche des comédies romantiques made in USA, toujours très populaires, et ce pour un bon bout de temps. Mais l’arrivée de sa première fille adoptive, Nancy Leigh, a ralenti sa carrière. Katherine Heigl refusant de faire passer sa vie professionnelle avant sa vie de famille. Depuis, l’actrice a adopté une seconde fillette, Adelaide Marie Hope, et attend un troisième enfant, sa première grossesse, pour janvier 2017.





