L’histoire d’amour entre Maggie et Deluca a commencé lors de la saison 11, mais entre son travail et ses sentiments, Maggie est perdue. Cette relation est-elle vouée à l’échec ?

Les histoires entre internes et titulaires, dans Grey’s Anatomy, on connait ! A commencer par le plus célèbre des couples Meredith et Derek, mais aussi nos regrettés Lexie et Marc… ll n’était donc pas étonnant que la talentueuse Shonda Rhimes réitère l’expérience, cette fois-ci entre la sœur cachée de Meredith Grey et le beau Andrew Deluca…

Maggie/Deluca, l’histoire d’une nuit…

Maggie et Deluca, c’était parti pour n’être que l’histoire d’une nuit… Mais c’était sans compter sur la persévérance d’Andrew ainsi que sur leur attirance non négligeable ! Maggie a beau tenter de contrer ses envies, elle finit toujours dans les bras de son beau musclé. Comment lui résister ? Cette dernière se le demande, et entre le cœur et la raison, c’est bien souvent la raison qui l’emporte chez la chirurgienne !

Mais pas que !

Sauf que dans ce genre d’aventure dans Grey’s Anatomy, lorsque les sentiments s’en mêlent… et bien c’est autre chose ! Et niveau professionnel, Maggie reste intransigeante et peine à allier ses sentiments avec cette situation… Jusqu’à ce qu’elle se l’avoue : elle ressent des choses, beaucoup de choses, mais ne peut rendre publique cette relation au travail. La fille cachée du chef Webber, chirurgienne renommée et spécialisée dans le cardio-thoracique, a peur que cela déteigne sur sa réputation. Elle propose donc un arrangement à Deluca : être proches sans que cela se voit. Ce dernier accepte, mais jusqu’à quand pourra-il le supporter ?

