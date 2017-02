Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Il est "toxic"

Avant d’enfiler la blouse de Nathan Riggs, le nouveau docteur du Grey Sloan Memorial Hospital, Martin Henderson a eu la possibilité de se construire une solide carrière chez lui, en Nouvelle-Zélande. Lui qui a commencé le cinéma à l’âge de 12 ans est parvenu à se faire connaître sur la scène internationale grâce au film d’horreur Le Cercle, avec Naomi Watts en 2002. Il est aussi le jeune et beau garçon que l’on aperçoit dans le cultissime clip "Toxic" de Britney Spears.









Non, ce n’est pas un docteur Mamour bis



Derek Sheperd est irremplaçable dans les cœurs des fans de Grey’s Anatomy, mais quand ils ont vu débarquer ce beau quadra au physique rassurant après la mort du mari de Meredith, les questions se sont posées. Pas dans la tête de Martin Henderson qui a été très clair dès le départ. A Variety, il explique : "Je ne pense pas qu’on puisse remplacer Derek Shepherd. Son personnage et ce que Patrick Dempsey en a fait est unique. Je ne me suis jamais comparé à lui parce qu’ils sont fondamentalement différents".

Le charme de la blouse



Les séries ayant pour cadre le milieu hospitalier semblent attirer Martin Henderson. C’est en jouant dans Off The Map : Urgences au bout du Monde que Shonda Rhimes est convaincue qu’il ferait un bon docteur dans Grey’s Anatomy. Si cette série n’a pas su captiver les téléspectateurs, en revanche, Martin a laissé une très bonne impression à la réalisatrice. Avant Off The Map, l’acteur avait aussi été aperçu dans Dr House.

