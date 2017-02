Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Le 29 décembre dernier, Ellen Pompeo présentait au monde sa troisième petite merveille, son fils Eli Christopher. Aujourd’hui, il semblerait que l’actrice n’arrive même plus à s’en défaire pour aller travailler. Qu’à cela ne tienne, elle a décidé d’élever son bébé au rang de super-collaborateur. Sur son compte Instagram, l’Américaine a en effet posté une photo sur laquelle on peut la voir en compagnie de Debbie Allen, l’interprète de Catherine Avery aka la mère de Jackson, et de son fils, bien calé dans ses bras. Les deux femmes sont en train de visiblement travailler sur les scénarii d’épisodes de la série. L’enfant lui paraît sage comme une image.



"Préparation de réal avec mon mentor et mon homme", écrit en légende Ellen Pompeo, fière d’être une adepte du multitâches. Car il ne s’agit pas là de simples répétitions de dialogues en vue d’un tournage comme l’actrice en fait depuis maintenant plus de dix ans, mais d’une préparation plus poussée. L’actrice ayant décidé d’emmener son fils avec elle pour se préparer à la réalisation d’un épisode la prochaine saison de Grey’s Anatomy. C’est la première fois qu’Ellen Pompeo passera derrière la caméra. Jusqu’à présent, seuls Chandra Wilson (le Dr Bailey) et Kevin McKidd (le Dr Hunt) avaient eu droit à cet honneur.





Directing prep with my mentor and my man ❤❤❤ Photo by @hellmannsam #multitaskinglikeamofo Une photo publiée par Ellen Pompeo (@ellenpompeo) le 31 Janv. 2017 à 13h03 PST

