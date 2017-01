Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Après plus d’une décennie à l’écran, "Grey’s Anatomy" séduit toujours autant, ses personnages surprennent encore et restent attachants et les intrigues se renouvellent sans cesse. On ne compte plus les catastrophes subies par les membres du personnel du Grey Sloan Memorial Hospital. Entre les départs, les décès, les catastrophes... tous ont vécu au fil des ans un tourbillon émotionnel plus qu'intense. Mais alors, où Shonda Rhimes trouve-t-elle son inspiration, on se le demande. D’autant que la créatrice du show est également la showrunner de deux autres grandes séries à succès : "Scandal" et "How To Get Away with murder". Mais malgré le temps qui passe "Grey’s Anatomy" continue d’empocher les récompenses.



Lors de la cérémonie des People’s Choice Awards à Los Angeles, le 18 janvier dernier, la série était nommée dans quatre catégories. Elle a au final remporté deux trophées : celui de meilleure série dramatique sur un réseau de télévision traditionnel, ainsi que celui de meilleur acteur dans une série dramatique pour Justin Chambers, alias Dr Alex Karev.



Si toute l’équipe de la série ne pouvait être présente lors de la cérémonie, certains membres du casting avaient fait le déplacement. Et visiblement l’humeur était au beau fixe à en juger par les images postées par l’actrice Sarah Drew notamment…







#peopleschoiceawards @seekellymccreary @camillaluddington #chandrawilson Une photo publiée par Sarah Drew (@thesarahdrew) le 18 Janv. 2017 à 17h52 PST





#wcw #pcas2017 Une photo publiée par Kelly McCreary (@seekellymccreary) le 18 Janv. 2017 à 17h13 PST





#peopleschoiceawards @jasonwinstongeorge @caterinascorsone @therealjamespickens Une photo publiée par Sarah Drew (@thesarahdrew) le 18 Janv. 2017 à 17h53 PST





Love her! @seekellymccreary #peopleschoiceawards Une photo publiée par Sarah Drew (@thesarahdrew) le 18 Janv. 2017 à 17h54 PST





These gals ❤❤❤ @camillaluddington @caterinascorsone #peopleschoiceawards Une photo publiée par Sarah Drew (@thesarahdrew) le 18 Janv. 2017 à 17h56 PST





Thank you to the best fans ever! We love you!! Thank you so much for watching us and voting for us!!! 😘😘😘 Une photo publiée par Sarah Drew (@thesarahdrew) le 18 Janv. 2017 à 22h56 PST





Sooooo thankful to all of you who voted for us!!!!! I get to smooch the award again this year because of YOU! 💋 #peopleschoiceaward2017 #greysanatomy Une photo publiée par Camilla Luddington (@camillaluddington) le 18 Janv. 2017 à 22h47 PST

