Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Meredith Grey et Derek Sheperd. Depuis la saison 1 de Grey’s Anatomy, c’est le couple qui faisait battre le cœur de tous les fidèles de la série diffusée sur TF1. Les fans ont assisté à leur rencontre, au début de leur belle histoire, à leurs coups durs, à leur mariage atypique ou encore à la naissance de leur famille qui s’est agrandie depuis. Couple phare de Grey’s Anatomy, le duo Meredith/Derek n’est plus depuis la fin de la saison 11 et la mort du neurochirurgien incarné à l’écran par Patrick Dempsey.

Si Meredith Grey (Ellen Pompeo) a prouvé au fil des années qu’elle était une femme forte capable de surmonter les pires épreuves (un tireur dans l’hôpital, la mort de sa mère, un terrible accident d’avion…), elle a bien du mal à encaisser le choc après la mort de Derek. D’autant plus qu’elle découvre peu après qu’elle est enceinte de son désormais regretté mari. Elle décide ainsi de prendre le large pour cacher cette grossesse à ses amis et se remettre comme elle peut de ce décès.

Faire le deuil de Derek Sheperd n’est pas le seul défi à relever pour Meredith Grey. Elle doit faire face également à la colère d’Amélia Sheperd (Caterina Scorsone), qui lui en veut notamment d’avoir débranché Derek et de ne pas être restée pour qu’elles affrontent ensemble ce décès. Et ce n’est pas tout puisque Meredith doit désormais composer avec la présence constante à l’hôpital de Penny Blake (Samantha Sloyan), un des médecins qui s’est occupé de Derek et qui n’a pas réussi à le soigner correctement. De quoi l’ébranler totalement. Elle s’enferme d’ailleurs de longs instants dans sa salle de bain en découvrant, lors d’un dîner qu’elle organise, que Penny n’est autre que la nouvelle compagne de Callie Torres (Sara Ramirez).

Désormais mère célibataire de trois enfants, Meredith sait qu’elle ne peut pas s’effondrer totalement. Femme forte, elle assume aussi bien sa vie personnelle que professionnelle et décroche même une promotion. Son deuil et sa douleur, elle les cache derrière un comportement de battante. Finira-t-elle par craquer et laisser le chagrin l’emporter ?

Grey’s Anatomy revient ce mercredi 22 février 2017 à partir de 20h55 sur TF1.

