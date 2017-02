Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Shonda Rhimes, la créatrice de Grey’s Anatomy, a su durant toutes ces saisons, séduire les téléspectateurs avec des intrigues surprenantes, des histoires d’amour exceptionnelles et des rebondissements inattendus. Alors que Meredith Grey, alias Ellen Pompeo, est sur le point de se faire violemment agressée par un patient, dans le prochain épisode diffusé mercredi sur TF1, l’héroïne de la série n’en est pas à sa première frayeur. Tout au long de la série, Meredith Grey a connu de véritables épreuves, souvent douloureuses. A de nombreuses reprises, elle a d'ailleurs failli perdre la vie…

1/ Dans les épisodes 15 et 16 de la troisième saison, Meredith se noie dans la baie de Seattle. Alors qu’un accident de ferry vient de se produire, l’héroïne trébuche en tentant d’aider une victime et se retrouve dans une eau glacée. Après plusieurs secondes, elle décide de ne plus se battre et coule. Des minutes interminables qui ont sans aucun doute marqué les téléspectateurs. Mais finalement, elle est sauvée in extremis par Derek Shepherd, joué par Patrick Dempsey, alors qu’elle est en pleine hypothermie.

2/ Comment ne pas évoquer le crash d’avion survenu dans la huitième saison de Grey’s Anatomy ? Dans l’épisode La grande migration, Meredith, Derek, Cristina, Mark, Lexie et Arizona sont appelés pour un cas un peu spécial dans une autre région des Etats-Unis. Mais leur avion s’écrase au beau milieu d’une forêt. Si Meredith a échappé à la mort, elle a perdu dans cet accident, sa demi-sœur Lexie et son collègue Mark. L’épisode 23 de cette huitième saison s’inscrit sans aucun doute dans la liste des plustraumatisants de la série.

3/ Si les téléspectateurs espéraient que Meredith Grey vive une existence plus tranquille, cette dernière connaît une autre épreuve difficile à la fin de la neuvième saison. Enceinte, elle doit accoucher alors qu’une tempête fait rage à Seattle. C’est dans le noir, après une panne d’électricité, que l’héroïne doit subir une césarienne pour sauver la vie de son bébé. Après cette opération délicate, Meredith fait une hémorragie interne qui peut lui coûter la vie. Mais heureusement, tout est bien qui finit bien…

Comment va-t-elle survivre à cette nouvelle épreuve ? Dans l’épisode réalisé par Denzel Washington, Meredith sera agressée violemment par un patient. Tous les médecins devront se mobiliser pour la sauver. Car une nouvelle fois, sa vie sera en danger… Soyez au rendez-vous mercredi 8 février à 20h55 sur TF1.

