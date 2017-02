Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Chaque mercredi soir, les téléspectateurs retrouvent Meredith Grey et tous les médecins du Grey Sloan Memorial pour deux épisodes inédits de la saison 12 de Grey’s Anatomy. Hier soir, on vous en parlait, Callie, Meredith, Bailley, Jackson sont appelés pour aller intervenir sur une opération particulièrement délicate dans un hôpital miliaire. Une sacrée prise de risque pour les médecins qui pourraient, s’ils parvenaient à réussir cette opération, rentrer dans l’histoire. Mais l’événement qui restera le plus marquant pour les téléspectateurs restera sans aucun doute, la rencontre de Meredith avec un nouveau médecin, le Dr Thorpe. Le jeune homme n’est pas resté insensible au charme de notre héroïne, mais cette dernière encore traumatisée par le décès de Derek, a eu, beaucoup de mal à se laisser aller à la drague. Poussée par ses collègues, elle a finalement donné son numéro au Dr Thorpe.

Mais cette rencontre a littéralement divisé les téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Si Derek Shepherd, fait sans aucun doute partie des personnages qui manquent le plus à la série Grey’s Anatomy, ils ont du mal à laisser Meredith se laisser emporter par une nouvelle relation. Les beaux yeux du Dr Thorpe n’y feront rien, pour les twittos, c’est Meredith et Derek pour la vie. Meredith aurait-elle finalement réussi à tourner la page avec Derek ? Est-elle prête à vivre à vivre cette nouvelle rencontre qui pourrait tout chambouler ? Pour le savoir, il faudra attendre la semaine prochaine pour découvrir les nouveaux épisodes de Grey’s Anatomy diffusés dès 20h55 sur TF1.



















Revivez cette rencontre dans le replay