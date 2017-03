Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Diffusés mercredi soir sur TF1, les épisodes 19 et 20 de la saison 12 de "Grey’s Anatomy" ont réservé leur lot de surprises et de rebondissements. Voici ce qu’il faut retenir de cette soirée inédite !

De la tension, des cas difficiles et des conflits en pagaille. Voilà, en résumé, le cocktail détonnant des deux derniers épisodes de Grey’s Anatomy diffusés mercredi soir sur TF1. Une soirée qui n’a pas épargné le pauvre Ben Warren (Jason George). Après avoir causé la mort d’une femme et de son bébé en prenant trop de risques, le mari de Miranda Bailey (Chandra Wilson) est suspendu de l’hôpital. Mais incapable de rester inactif, il revient dans l’établissement non pas en tant que médecin, mais en reprenant son ancien métier d’anesthésiste. Une décision prise sans l’accord de sa femme, qui n’est autre que la chef de chirurgie au Grey Sloan Memorial Hospital.

Le couple Bailey/Warren n’est pas le seul à être dans la tourmente dans les épisodes 19 et 20 de la saison 12. Autrefois très proches, Callie Torres (Sara Ramirez) et Arizona Robbins (Jessica Capshaw) sont aujourd’hui en guerre ouverte depuis que la première a pris la décision de quitter Seattle. Elle veut en effet suivre sa nouvelle compagne Penny Blake (Samantha Sloyan), qui a obtenu une bourse pour rejoindre un hôpital à New York. Mais problème, Callie compte emmener avec elle Sofia, sa fille née de sa relation avec Mark Sloane et élevée avec Arizona. Cette dernière est bien décidée à se battre pour avoir la garde de la petite fille.

Alors qu’April Kepner (Sarah Drew) et Jackson Avery (Jesse Williams) tentent de régler leurs différends pour le bien de leur futur bébé, Stéphanie Edwards (Jerrika Hinton) tombe sous le charme de Kyle (Wilmer Valderrama), un musicien venu se faire opérer pour régler un problème neurologique lui provoquant notamment des tremblements dans les mains.

Retrouvez la suite de Grey’s Anatomy mercredi 22 mars à 20h55 sur TF1 ! Découvrez ci-dessous un extrait du prochain épisode :