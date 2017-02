Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Ils sont quatre et ils ont réussi à conquérir le cœur des téléspectateurs. Focus sur Nathan Riggs, Penny Blake, Warren et DeLuca, les petits nouveaux de la série Grey’s Anatomy.

Depuis la mort de Derek Sheperd dans la saison 11 de Grey’s Anatomy, les personnages ont tous vécu un tournant majeur. Certains sont même passés du statut de récurrent à celui de régulier. Parmi eux, on retrouve Nathan Riggs, Penny Blake, Warren et DeLuca. Chacun à leur manière, ils ont réussi à conquérir le cœur des spectateurs et à se faire une place de choix dans la série Grey’s Anatomy. Et ce n’était pas forcément gagné d’avance pour ces quatre personnages. Nathan Riggs, l’ennemi numéro 1 du Dr Hunt, en plus de son physique très avantageux, a su se faire une place au Grey Sloan Memorial mais il a dû très vite montrer ce qu’il avait dans le ventre. Même si Meredith avait promis à Cristina de garder un œil sur Owen et de le surveiller, elle n’a pas pu éviter bien longtemps Nathan Riggs qui s’est avéré particulièrement performant en situation de crise.



Penny Blake

Les choses n’ont pas été non plus très faciles pour Penny Blake. La nouvelle petite-amie d’Arizona a dû affronter le fait de s'être occupée de Derek après son accident et aux yeux de Meredith, c’est une faute impardonnable. Cette dernière ne lui a, d’ailleurs pas fait de cadeaux quand elle a intégré son équipe. Mais Meredith ne serait pas vraiment Meredith si elle n’était pas capable de donner une seconde chance aux personnages qu’elle a pu croiser au cours des 12 saisons de la série, n'est ce pas ?



Warren

Warren a lui aussi connu son lot de difficultés dans Grey’s Anatomy. Pas facile pour le mari de Miranda de trouver sa place quand sa femme devient brutalement son patron. Un changement difficile à vivre pour le couple qui va connaître dans cette saison sa toute première vraie crise. Ce changement va également avoir des conséquences pour la vie professionnelle de Warren. Le jeune interne va se poser de nombreuses questions sur son évolution en tant que médecin.



DeLuca

Andrew DeLuca va également vivre une saison riche en rebondissements. Il va devoir s’éloigner de son image de beaugosse et montrer réellement de quoi il est capable. Sa gentillesse à toute épreuve pourrait également lui porter préjudice. Même si sa relation avec Maggie Pierce n’a pas été de tout repos, le jeune interne très apprécié du corps médical devrait sans aucun doute retrouver chaussure à son pied dans les prochains épisodes.



