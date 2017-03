Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Dans Grey’s Anatomy, Jackson Avery est un homme passionné par son travail, et qui a dû affronter plusieurs déboires côté vie sentimentale. Il y a quelques semaines, TF1 diffusait l’épisode de la saison 12 lors duquel Jackson et Avril signaient les papiers de leur divorce, un an après avoir perdu leur bébé. Le couple s’était déchiré et ne pouvait plus communiquer. Pour l’un comme pour l’autre, il s’agissait alors de continuer d’avancer tout en entretenant des relations cordiales, voire amicales même, compte tenu notamment de leur vie professionnelle. Les deux chirurgiens sont en effet amenés à travailler ensemble au sein du Grey Sloan Memorial Hospital.





Mais pour l’acteur Jesse Williams, Avery dans la vraie vie, maintenir une relation amicale avec une ancienne petite-amie, ou épouse est bien trop difficile. "Pour être franc, dans la vie, je ne suis jamais resté ami avec l’une de mes ex", a-t-il confié dans une récente interview à Téléstar. Et de se justifier. "Quel type de relation garde-t-on avec quelqu’un qui a partagé votre vie pendant trois ou dix-sept ans ?", interroge-t-il. "Certains de mes amis y sont parvenus, je sais donc que c’est possible, mais pas pour moi".





L’Américain n’a plus qu’à espérer ne jamais se retrouver dans une situation semblable à celle que Jackson et April ont connue. Pour l’instant, Jesse Williams est heureux en ménage. En septembre 2012, il a épousé sa compagne Aryn Drake-Lee, avec laquelle il est en couple depuis 2007. Ils sont parents de deux enfants, une fillette prénommée Sadie, née en décembre 2013, et un petit garçon, Maceo, né en août 2015.

