On le connait tout d’abord comme étant le chef des chirurgiens du Grey Sloan Memorial. Toujours juste et intransigeant, il a su montrer au fur et à mesure de la saison quelques facettes plus sombre de sa vie, et notamment son infidélité ainsi que son addiction à l’alcool. Néanmoins, voici pourquoi Richard Webber est aujourd’hui incontournable dans Grey’s Anatomy

Un papa pour les docteurs du Grey’s Sloan

Il est toujours présent ! D’ailleurs, dans certain cas, cela peut être gênant pour les chirurgiens et donner des situations quelques peu… cocasses ! Mais c’est aussi pour cela qu’il est attachant et que les téléspectateurs l’adorent. On se souvient particulièrement de l’épisode 10 de la saison 12 lorsque ce dernier donne quelques conseils au beau DeLuca à propos de… sa propre fille Maggie. Une situation hilarante que nous offre le chef. Sa relation très particulière avec Meredith Grey, la fille d’Ellis Grey avec laquelle Richard trompait sa femme, fait de lui quelqu’un de très spécial.

Webber de bons conseils…

En effet, il a toujours souhaité protéger notre héroïne préférée, tout en gardant par respect ses distances. Dans l’épisode 9 de la saison 10, diffusé le 8 février 2017 sur TF1, il prend la jeune femme à part et lui donne une très belle leçon de moral au sujet d’Amélia. Des paroles qui font écho chez la jeune femme qui décide de s’expliquer et de pardonner non seulement cette dernière, mais aussi l’auteur de son agression : Lou. On le voit par ailleurs dans la saison 12 se lier d’une très belle amitié avec Arizona Robbins, en l’aidant à se rapprocher de jolies filles…

… depuis toujours !

Après tout, Webber est une force tranquille qui donnerait tout pour les autres comme on a pu le voir lors de la fusillade de l’hôpital dans la saison 6 de Grey’s Anatomy. L’homme avait décidé d’aller sur les lieux afin de raisonner le meurtrier. Chose qu’il fit d’ailleurs avec brio et surtout avec le calme qui le caractérise.

Richard Webber est donc non seulement une figure forte de la série mais aussi un papa pour nos chirurgiens, ce qui le rend indispensable.

