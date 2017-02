Par Audrey Lavat | Ecrit pour TF1 |

Elle a vécu le pire : fusillade dans son hôpital, crash d’avion ayant tué sa sœur, la mort de son tendre époux et enfin cette terrible agression par l’un de ses patients. Néanmoins, et pour la première fois, Meredith se livre et ne semble plus en pouvoir. Voici pourquoi

Ses amis l’étouffent

Meredith Grey est une grande solitaire. Dès son plus jeune âge, elle a été délaissée par une mère qui n’avait d’yeux que pour son amant Richard Webber. Plus tard, elle a dû appréhender la maladie de cette dernière, la maladie d’Alzheimer. Depuis, notre héroïne préférée ne laisse que très peu entrevoir ce qu’elle ressent, ce qui fait d’elle une femme à la force tranquille. C’est pour cela que lorsque sa sœur, Maggie Pierce, convie chaque soir ses amis à la suite de son accident, Meredith craque et décide de les mettre à la porte « Allez-vous-en ». Elle se confie au psychiatre de l’hôpital, imposé par son amie et chef Miranda Bailey, « Elle fait venir du monde tout le temps, comme si j’allais exploser si je restais seule ! » « Ils sont là et ne s’en vont jamais ». C’est pourtant clair : Meredith étouffe et souhaite se retrouver seule. Enfin, c’est ce qu’elle croit…

… mais que ferait-elle sans eux ?

On apprend au fur et à mesure de l’épisode 10 de la saison 12 de Grey’s Anatomy que Meredith se plaint d’être trop entourée, mais ne se sent pas mieux lorsqu’ils sont partis. Elle interpelle d’ailleurs son docteur « Ils m’ont laissé toute seule ». On comprend alors que la jeune femme a dorénavant besoin de ses amis, ces mêmes amis qu’elle a vus, affolés autour d’elle, lorsqu’elle s’est réveillée après son agression. Après mûre réflexion, les téléspectateurs se rendent compte qu’elle n’est plus la petite fille abandonnée par une mère absente ni même la nouvelle veuve seule. Elle est une nouvelle femme entourée et qui se cherche auprès de ces collègues et amis, toujours là près d’elle.

Alors Meredith Grey réussira-t-elle à savoir qui elle est vraiment ?

La réponse dans votre prochain épisode de Grey’s Anatomy le 15 février 2017 à 20h55 sur TF1.

