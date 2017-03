Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Docteur Mammour a été choisi pour faire partie d'un collectif de réalisateurs chargé de rendre hommage à la capitale allemande dans "Berlin, I Love You".

Le mythique Docteur Mammour va passer derrière la caméra. En effet, Patrick Dempsey fait partie du collectif de réalisateur qui sera chargé de travailler sur le projet Berlin, I Love You. Après Paris ou encore New York, la capitale allemande aura donc le droit à son film omnibus, sa déclaration d’amour passionnée. La star de Bridget Jones Baby sera associé à Til Schweiger, Massy Tadjedin, Shekhar Kapur ou encore l’artiste contemporain Ai Wei Wei.



Le projet sera mis en route à partir du mois de juin et devrait être présenté lors de la prochaine Berlinale. D’après Claus Clausen, le producteur du film, les réalisateurs auront carte blanche. "Nous filmerons presque partout. Nous allons essayer de couvrir tous les célèbres quartiers avec les célèbres repères". Pour le moment, les noms des acteurs que dirigera Patrick Dempsey n’ont pas encore été communiqués.

Ce n’est pas la première fois que le Patrick Dempsey joue les réalisateurs. En 1994, alors qu’il n’est qu’au début de sa carrière, il réalise le film Ava's Magical Adventure, une comédie racontant l’histoire d’Ava, une jeune fille de 10 ans qui s’enfuit de chez elle avec son meilleur ami, un éléphant de deux tonnes. Le film n’a pas rencontré un franc succès. Espérons que celui-ci reçoive meilleur accueil.