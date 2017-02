Par Audrey Lavat | Ecrit pour TF1 |

On a adoré la détester, mais on adore encore davantage la voir changer… Regardez comment le personnage de Penny nous étonne toujours plus !

Elle est l’un des nouveaux personnages de Grey’s Anatomy et son arrivée fait beaucoup parler. Au fur et à mesure de la série Pénélope Blake, plus communément appelée Penny, est totalement métamorphosée…

La transformation de Penny

C’est à partir de l’épisode 7 de la saison 12 de Grey’s Anatomy diffusé le 1 février 2017 sur TF1 que Penny montre réellement ce qu’elle a dans le ventre. Surprotégée par sa petite copine Callie Torres, la belle rousse ose pour la première fois affirmer qui elle est en tenant non seulement tête à cette dernière, mais aussi à sa chef Meredith Grey. En effet, l’héroïne de la série ne ménage pas la petite nouvelle qu’elle tient pour responsable de la mort de son mari, Derek Shepherd. A bout et peu épanouie, Penny explique au docteur Grey qu’elle mérite un traitement différent. Elle souhaite qu’on la respecte. Dans l’épisode 10 de la saison 12 diffusé le 8 février sur TF1, Pénélope Blake est alors méconnaissable ! On l’a voit s’imposer face au docteur Avery et s’affirmer comme une chirurgienne sûre d’elle lorsqu’elle décide de couper les fils du docteur Grey qui ne peut plus respirer. Une décision qui aurait pu avoir de graves conséquences pour sa patiente…

Ses débuts compliqués

On se rappelle pourtant de son arrivée timide lors d’un repas où elle ne connait personne. Un moment gênant où les docteurs comprirent qu’elle était la chirurgienne présente lors de la mort du docteur Shepherd. En effet, la jeune femme travaillait alors dans un hôpital différent et avait dû gérer le cas du chirurgien percuté par une voiture, chose qu’elle n’avait pas su faire correctement. Ainsi, c’est à cause de son caractère trop réservé et de son manque d’initiatives que le grand Derek Shepherd avait perdu la vie, au grand regret de tous les nouveaux collègues de Penny…

Penny est-elle désormais une nouvelle femme ? La réponse dans l’épisode de Grey’s Anatomy le mercredi 15 février 2017 diffusé à 20h55 sur TF1.

Regardez en exclusivité les premières minutes de l'épisode qui vous attend :